حادث سير مروّع يودي بحياة مختار ناحية العظيم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح

2022/09/03 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مختار ناحية العظيم الشرقية في محافظة ديالى، مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث سير مروع على طريق كركوك – بغداد.

وقال مصدر أمني، أن “حادث تصادم مركبتين وقع على طريق الموت بين كركوك – بغداد شمالي بعقوبة أسفر عن مصرع مختار ناحية العظيم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة.

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