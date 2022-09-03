شرطة صلاح الدين توضح اعتداء إمرأة على منتسب أمني أثناء قيامه بواجبه داخل مدينة تكريت

2022/09/03 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بشأن اعتداء إمرأة على منتسب أمني في محطة وقود القادسية داخل مدينة تكريت.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بالساعة٢٢٣٠من يوم 2/9/2022 حضر الى مركز شرطة القادسية التابع الى قسم شرطة تكريت المشتكي(ح .س م) المنسوب الى شرطة حماية النفط حيث طلب الشكوى ضد المدعوة (ص .س.



م) والتي تروم الدخول عكس السير إلى محطة وقود القادسية التي كان مكلف بواجب رسمي في حمايتها”.

وأشار البيان إلى أنه “عندما حاول المنتسب منعها قامت بالاعتداء عليه والتلفظ بكلام غير لائق والسب والشتم”، موضحة أنه “تم تقديم دعوى قضائية بالحادث، وتم عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق المادة (٢٢٩ ق ع) إذ نفذ أمر القبض وايداعها التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.

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