2022/09/03 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر يصدر توجيهات تخص الزيارة الأربعينية المركز الخبري الوطني.

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