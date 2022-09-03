الغانمي يوجه بتقديم الدعم للأسرة النازحة التي تعرضت خيامها لحادث حريق في دهوك

2022/09/03 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، اليوم السبت، بتقديم الدعم للأسرة النازحة التي تعرضت خيامها لحادث حريق في دهوك.وشدد الغانمي في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، على “ضرورة الإسراع والعمل بشكل […]

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