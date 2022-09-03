الداخلية توضح ملابسات اعتداء امرأة على منتسب في صلاح الدين

2022/09/03 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع كشفت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات اعتداء امرأة على منتسب في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تداولت الاعتداء الذي حصل على احد المنتسبين من شرطة حماية النفط من قبل امرأة في محطة وقود القادسية داخل مدينة تكريت".وأضافت، أنه "بالساعة 2230 من يوم 2-9-2022 حضر الى مركز شرطة القادسية التابع الى قسم شرطة تكريت المشتكي (ح .س م) المنسوب الى شرطة حماية النفط وأنه بالساعة 1700 من نفس اليوم وعندما كان مكلفا بواجب رسمي في حماية محطة وقود القادسية داخل مدينة تكريت.



حيث طلب الشكوى ضد المدعوة (ص .س.



م) والتي تروم الدخول الى المحطة عكس السير وعندما حاول منعها قامت بالاعتداء عليه والتلفظ بكلام غير لائق والسب والشتم يقابله الانضباط العالي والتصرف القانوني من قبل المنتسب". وأشارت الى، أنه "تم تقديم دعوة قضائية بالحادث زتم عرض الاوراق التحقيقية على السيد قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق المادة (229 ق ع) وتم تنفيذ امر القبض وايداعها التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".





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