2022/09/03 | 19:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

ظهرت المقالة شاهد..



امرأة مسنة تخدم زوار الحسين منذ 100 عام أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. امرأة مسنة تخدم زوار الحسين منذ 100 عام) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. امرأة مسنة تخدم زوار الحسين منذ 100 عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).