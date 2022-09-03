2022/09/03 | 19:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4qbsCurJ5Hw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الجنابي: الايام المقبلة ستشهد اطلاق رصاصة الرحمة على العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الجنابي: الايام المقبلة ستشهد اطلاق رصاصة الرحمة على العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).