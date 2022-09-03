تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي

2022/09/03 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

​ ان الاقتصاد مرتبط ارتباط وثيق

بالسياسية والوضع الأمني العام للعراق

ولجميع العالم، وأصبح الامر واضح جدا

كيف ان الوضع الأمني في مكان ما من العام

يؤثر على الجميع في الازمة الأوكر

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