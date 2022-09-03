خلال الاربعين.. الصدر يطالب بمنع الحشد والسرايا من مسك نقاط التفتيش بكربلاء

2022/09/03 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم السبت، الحكومة المحلية في

محافظة كربلاء إلى حصر مهمة تأمين زيارة

أربعينية الإمام الحسين بالقوات

الأمنية ومنع الحشد الشعبي و"سرايا

السلام" الجناح العسكري للتيا

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