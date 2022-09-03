نقاط حساسة ومفاجآت.. تحديد موعد إعلان نتائج التحقيق في أحداث الخضراء- عاجل

2022/09/03 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم السبت، أن نتائج التحقيق في أحداث الخضراء قد تعلن بعد زيارة الاربعين.

وقالالمصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجان التحقيق في احداث الخضراء بدأت عملها في 3 محاور في آن واحد بمشاركة ممثلي عدة مؤسسات امنية"، لافتا الى أن "جزءا كبيرا من الفيديوهات التي توثق اجزاء واسعة من مجريات الاحداث تم فحصها بدقة مع التقارير الرسمية حول مجريات ماحصل ضمن القواطع للتشكيلات الامنية".

وأضاف أن "التحقيقات كشفت عن امور كثيرة ونتائجها الاولية ربما ستعلن بعد زيارة الاربعين لكنها تبقى خاضعة لقرارات القيادات العليا خاصة وأن بعض النقاط قد تكون حساسة للغاية وتشكل محاور للاشكاليات في المشهد العراقي".

وأشار الى أن "كمية الرصاص الذي اطلق في مقتربات الخضراء كبير وتم رصد استخدام اسلحة ثقيلة في بعض المحاور"، مبينا أن "التحقيقات تجري بهدوء لكن المؤكد بان التحقيقات ستحمل مفاجآت في نهاية المطلف".

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