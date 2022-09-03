"قرار سياسي".. دلالات القرار الروسي بوقف خط "نورد ستريم"

2022/09/03 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير خطوة روسيا المتعلقة بخط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز، الكثير من التساؤلات بشأن ما إذا كانت موسكو تستخدم الطاقة كسلاح ضد الغرب أم أن حججها التي أوردتها بشأن وجود أعطال في الخط الحيوي، حقيقية ولا تحمل أبعادا سياسية.

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