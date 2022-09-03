للمرة الثانية في أسبوع.. ناسا تؤجل إطلاق صاروخ

2022/09/03 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت وكالة "ناسا" إطلاق الصاروخ "SLS" مرة أخرى لأسباب تقنية، السبت، ما قد يؤجل عملية الإطلاق أسابيع أخرى

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