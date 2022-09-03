سوق الشيوخ يتعرض الى هزة أرضية بقوة 3,9 على مقياس ريختر

2022/09/03 | 20:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية، مساء اليوم السبت، قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، أن ” قضاء سوق الشيوخ تعرّض إلى هزة أرضية بقوة 3.9 على مقياس ريختر”.

هذا وقد استشعر السكان المحليون قوة الهزة، وفقا لمراسلنا.

ولم ترد أي تقارير بشأن تسجيل خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة الأرضية حتى الآن.

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