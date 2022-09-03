قطع طريق مهم وسط بغداد

2022/09/03 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه!!————باشراف مديرية المرور العامة وعلى رأسها السيد مدير المرور العام المحترم..اللواء الحقوقي طارق الربيعي.تم قطع وتحويل السير القادم من اعلى طريق محمد القاسم مجاور وزارةالمالية..باتجاة كراج النهضة لمسافة ٣٠٠ متر بسبب اعمال الصيانة لسبع جوينات بسبب صعود الحديد فيها وتكسرها ؟؟وستنفذ العمل دائرة المشاريع في امانة بغداد..نلتمس من المواطنين الكرام اتخاذ الطرق البديلة

مديرية المرور العامةالعلاقات والاعلام

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