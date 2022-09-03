المرور تتوعد بمحاسبة شديدة لممارسي

2022/09/03 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توعدت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بمحاسبة ممارسي (التفحيط) في الشوارع والأماكن العامة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته (بغداد اليوم) إن "(التفحيط) ظاهرة غير حضارية وممارستها في الشوارع والأماكن العامة ممنوعة لما لها من مخاطر على المواطنين وما تسببه من إزعاج بسبب الأصوات والدخان المنبعث".

وأضاف القيسي، أن "مديرية المرور العامة تحاسب على هذا الموضوع محاسبة شديدة جداً، ذلك لكونه يمثل مخالفة قانونية".

وتابع: "تسمح بممارستها بنحو محدود في الأماكن المخصصة حصراً كساحة الجادرية في العاصمة بغداد".

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