4 ملايين زائر ايراني من الشلامجة لكربلاء.. البصرة تكشف تفاصيل دخولهم

2022/09/03 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت حكومة البصرة المحلية، اليوم السبت، دخول اربعة ملايين زائر ايراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة"، مبينة ان "اتفاقا جرى سابقا بين المحافظة ومسؤولين إيرانيين على دخول مليوني زائر عبر المنفذ".

وقال معاون المحافظ حسن النجار والمسؤول عن متابعة دخول الزائرين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ما دخل حاليا منذ اليوم الأول من صفر وحتى قبل ذلك التاريخ اكثر من 35 الف زائر وسط انسيابية كبيرة بعد فتح كابينات عديدة لاتمام عملية الدخول السلس بأتجاه محافظتي النجف وكربلاء حيث موعد زيارة أربعين الأمام الحسين في كربلاء، وعليه فأن استمرار الدخول اليومي لتلك الاعداد سيساهم في وصول اربعة ملايين زائر عبر منفذها اي اكبر مما متفق عليه مع الجانب الإيراني ومع هذا فهم مرحب بهم واتممنا جميع الاستعدادات لاستقبالهم".

وأوضح أن "حكومة البصرة شكلت لجنة وهيأة 64 محطة لدخول الزوار وسط اجراءات أمنية بوجود الجيش والشرطة والمخابرات والحشد وستنتهي تلك الخطة لحين إعادة تفويجهم من العراق إلى إيران".

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