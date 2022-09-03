ريال مدريد يغرد وحيدا بالصدارة بعد هزيمة بتيس بثنائية

2022/09/03 | 20:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: واصل ريال مدريد انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإسباني لكرة...

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