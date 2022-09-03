2022/09/03 | 20:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضحت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، السبت 09/03/2022، بشأن اعتداء امرأة على منتسب أمني...

ظهرت المقالة القوات الأمنية تعتقل امرأة اساءت لمنتسب داخل محطة وقود تكريت أولاً على المسلة.

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