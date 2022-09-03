2022/09/03 | 20:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: منقذ داغر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل نستوعب الدرس الألماني - الروسي في العراق؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد مناورات روسية كثيرة بخصوص تزويد
أوربا بالغاز الروسي الذي يشكل 35-40% من
واردات الطاقة الأوربية، قطع الروس
مؤخراً وبالكامل خط تزويد الغاز
(نوردستروم1) عن ألمانيا التي تستهلك
حوالي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل نستوعب الدرس الألماني - الروسي في العراق؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل نستوعب الدرس الألماني - الروسي في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).