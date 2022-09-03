هل نستوعب الدرس الألماني - الروسي في العراق؟

2022/09/03 | 20:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: منقذ داغر

بعد مناورات روسية كثيرة بخصوص تزويد

أوربا بالغاز الروسي الذي يشكل 35-40% من

واردات الطاقة الأوربية، قطع الروس

مؤخراً وبالكامل خط تزويد الغاز

(نوردستروم1) عن ألمانيا التي تستهلك

حوالي

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