إصابة صاحب صيرفة برصاص خلال سطو مسلح في كربلاء

2022/09/03 | 20:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بإصابة

صاحب صيرفة برصاص في منطقة الصدر، خلال

سطو مسلح في كربلاء.

وقال المصدر، إن "صاحب صيرفة أصيب برصاص

في صدره خلال سطو مسلح في منطقة حي

العامل غرب محافظة كربلاء".

وأشا

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