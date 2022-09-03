ارتفاع مبيعات البنك المركزي رغم عدم وجود موازنة

2022/09/03 | 20:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان الموازنة العامة الاتحادية هي تدخل

في صميم العملية السياسية وكذلك في حياة

المواطن ان كان موظف او يعمل بالسوق

الحر، ان الموازنة تحدد ثلاث أشياء وهي

حجم الإيرادات العامة هذا الا

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