2022/09/03 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، خططها لتأهيل وصيانة الطرق الخارجية الرابطة بين المحافظات، فيما أكدت إكمال إجراءات إحالة مشروع إعادة تأهيل الممر الأول لطريق (المدّيْنَة - الجبايش). وقالت وزيرة الاعمار والاسكان نازنين محمد وسو، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم اكمال اجراءات احالة مشروع اعادة تأهيل الممر الاول لطريق (المدّيْنَة - الجبايش) للتنفيذ في محافظة البصرة".وأضافت، أن "طول الطريق يبلغ 14 كم، ويربط قضاءي المدّيْنَة في محافظة البصرة بالجبايش في محافظة ذي قار".وأشارت إلى أن "المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتأهيل وصيانة الطرق الخارجية والطرق الرابطة بين المحافظات والمدن، وحسب المواصفات الفنية المعتمدة للطرق والجسور".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار: خطط لتأهيل وصيانة الطرق الخارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار: خطط لتأهيل وصيانة الطرق الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).