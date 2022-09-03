2022/09/03 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wz-4M0CK-TM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جريمة تهز #النجف وعلى طريقة اغتيال خاشقجي.. حادثة قتل وحرق لامراة وجنينها | تقرير: محمد الغالبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جريمة تهز #النجف وعلى طريقة اغتيال خاشقجي.. حادثة قتل وحرق لامراة وجنينها | تقرير: محمد الغالبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).