الصدر يوجه تعليمات للزائرين الإيرانيين

2022/09/03 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الزائرين الإيرانيين الى الالتزام بالقوانين العراقية "تجنبا للفوضى، وذلك قبل أيام من احياء ذكرى زيارة "الأربعين" في العراق.

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