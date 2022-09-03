2022/09/03 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، قطع طريق محمد القاسم في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه “باشراف مدير المرور العام، طارق الربيعي تم قطع وتحويل السير القادم من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



قطع طريق حيوي لاغراض الصيانة المركز الخبري الوطني.

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