2022/09/03 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، الاماكن المسموح بها لممارسين (التفحيط) ، فيما توعدت بمحاسبة شديدة لمخالفين القوانين .وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، للوكالة الرسمية وتابعه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تحدد الاماكن المسموحة لممارسي التفحيط وتتوعد المخالفين المركز الخبري الوطني.

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