إدارة الحدود: سنشكو الموريتاني اسويعيد للفيفا

2022/09/03 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي، اليوم السبت، أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق محترفها الموريتاني محمد اسويعيد.وقال أمين سر النادي حازم تيموز، في بيان، إن “اللاعب وقع عقد انضمامه مع الفريق منذ فتح نافذة الانتقالات الصيفية، اضافة الى وصول المخالصة بين اللاعب وناديه السابق نواذيبو الى ادارة نادينا”.وأضاف تيموز، “رغم ابرامنا لصفقة انضمام اللاعب لصفوف الفريق الاول منذ وقت مبكر، إلا أننا لم نعارض تواجده مع منتخب بلاده وسمحنا له بالانخراط في صفوفه طوال الفترة السابقة”.وتابع، “تفاجأنا بمماطلة اللاعب بعدم القدوم الى بغداد والتواجد رفقة زملائه في معسكر الفريق من جهة، وتعمد الاتحاد الموريتاني بعدم ارسال بطاقة الاستغناء الدولية للاعب من جهة ثانية، رغم تواصلنا معهم ومطالبتنا لهم بإرسالها مراراً وتكراراً”.وعن الاجراءات التي ستتخذها ادارة الحدود أكد مشرف فريق كرة القدم، أن “الإدارة تحتفظ بحقها بتقديم شكوى رسمية على اللاعب والاتحاد الموريتاني لدى الاتحاد الدولي (فيفا) وأنها بدأت فعلياً بإجراءات رفع الشكوى عن طريق محامي النادي”.

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