2022/09/03 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التلفزيون السوري عن دوي انفجارات وتصاعد ألسنة النار في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها شرقي محافظة دير الزور السورية.

التالي

منذ 46 دقيقة

قرار “تاريخي” في الأمم المتحدة بشأن ضحايا الاغتصاب

منذ 5 ساعات

روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاستعادة محطة زابوريجيا النووية

منذ 5 ساعات

بعد وثائقي لـ”نتفليكس”..



بلجيكا تعتقل “سيد الدمى”

منذ 5 ساعات

القوات الأمريكية تثبت قاعدتها العسكرية الثالثة في سوريا

منذ 6 ساعات

الهدوء يسود طرابلس بعد اشتباكات دامية

منذ 6 ساعات

وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

منذ 8 ساعات

واشنطن تتسابق مع بكين إلى جزر المحيط الهادئ

منذ 9 ساعات

زلزال بقوة 5.8 يهز جزيرة كريت باليونان

منذ 11 ساعة

موسكو قلقة لعدم منح وفدها تأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 11 ساعة

واشنطن تستنكر الحكم الجديد ضد زعيمة ميانمار السابقة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التلفزيون السوري: دوي انفجارات في حقل العمر النفطي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التلفزيون السوري: دوي انفجارات في حقل العمر النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).