الإعمار والإسكان: تأهيل وصيانة الطرق الخارجية الرابطة بين المحافظات

2022/09/03 | 21:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، خططها لتأهيل وصيانة الطرق الخارجية الرابطة بين المحافظات، فيما أكدت إكمال إجراءات إحالة مشروع إعادة تأهيل الممر الأول لطريق (المدّينَة – الجبايش).وقالت وزير الاعمار والاسكان نازنين محمد وسو، في بيان، إنه “تم اكمال اجراءات احالة مشروع اعادة تأهيل الممر الاول لطريق (المدّيْنَة – الجبايش) للتنفيذ في محافظة البصرة”.

وأضافت، أن “طول الطريق يبلغ 14 كم، ويربط قضاءي المدّيْنَة في محافظة البصرة بالجبايش في محافظة ذي قار”.

وأشارت إلى أن “المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتأهيل وصيانة الطرق الخارجية والطرق الرابطة بين المحافظات والمدن، وحسب المواصفات الفنية المعتمدة للطرق والجسور”.

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