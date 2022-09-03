توجيه من الكاظمي يخص دخول زائري الأربعينية

2022/09/03 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن توجيه الكاظمي لجميع الدوائر بمساعدة هيئة المنافذ لتسهيل دخول الزائرين من جميع أنحاء العالم الراغبين بالدخول عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء زيارة اربعينية الأمام الحسين عليه السلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "وفدا من الامانة العامة وبتوجيهات الامين العام حميد الغزي قام بجولات اطلع فيها على استعدادات المنافذ سيما البرية".

واضاف انه "جرى زيادة المنتسبين والحسابات لإتمام سرعة إكمال الدخول من الزائرين إلى العراق حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشيرا الى ان "هناك 11 دائرة خدمية داخل المنافذ تعمل خلال 24 ساعة لغرض اداء الخدمة للزوار"، مشيرا الى ان "الزوار اشادوا بأداء منافذ الشلامجة في البصرة والشيب في ميسان وزرباطية في واسط والمنذرية في ديالى بعد تسهيل اجراءات دخولهم إضافة إلى تهيئة الشوارع وتعبيدها لغرض خروج الزائرين والمركبات".

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