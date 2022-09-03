2022/09/03 | 21:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: في خطوة مثيرة للجدل ما بين مؤيد ومعارض، طالب الادعاء العام في إقليم كردستان...

ظهرت المقالة تيك توك يواجه الحظر في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيك توك يواجه الحظر في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيك توك يواجه الحظر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).