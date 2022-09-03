شيكابالا يعلق على احتفال فينيسيوس جونيور بطريقة

2022/09/03 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، لاعب الزمالك المصري، على احتفال البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، بهدفه في شباك نادي ريال بيتيس، بطريقة "البوكس"، مساء السبت، وضمن منافسات مسابقة (لا ليغا).

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