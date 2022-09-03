وزارة الداخلية: لن نسمح بأي سلوك يؤثر على الزيارة الأربعينية

2022/09/03 | 21:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشنا المحاور الرئيسة الخاصة بالجهود الامنية والخدمية.

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