محافظ كركوك: إنجاز 60% من أعمال توسعة الطريق الرابط مع أربيل

2022/09/03 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كركوك- واع- مهدي الربحاويأعلنت محافظة كركوك، اليوم السبت، عن تفاصيل العمل بتوسعة الطريق الرابط مع أربيل، مؤكدة استمرار العمل بالمشروع بعد إزالة جميع التعارضات الفنية، وفيما أشرت مكاسب اقتصادية جراءه، لفتت إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل جميع الطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة. وقال محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة إنجاز توسعة الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل وصلت الى أكثر من 60%"، مؤكداً أن "الأعمال جارية لانهاء العمل بأسرع وقت ممكن، بعد أن قدمت الجهات ذات العلاقة جهوداً كبيرة لإزالة التعارضات الفنية التي واجهت العمل". وأضاف، أن "إدارة كركوك أخذت على عاتقها إعادة تأهيل وتوسعة الطرق الرابطة بين كركوك والمحافظات المجاورة ومنها أربيل، بعد توسعة الطريق وجعله ثلاثة ممرات بدلاً من اثنين ولمسافة 25 كم لكل ممر من الطرفين، وهو طريق استراتيجي واقتصادي، مهم يربط جميع المحافظات العراقية مع أربيل".وتابع أن "العمل توزع على عدة مراحل وصلت أجزاء منه الى المراحل الأخيرة، أما الأجزاء الاخرى فباشرت الشركة المنفذة للمشروع باعمال التسليح والصب، لاسيما وأن الطريق يعد من الطرق الاقتصادية المهمة كونه يحتضن حركة النقل على مدار الساعة من زاخو الى الفاو، وبين تركيا والعراق في توريد البضائع أو تنقل السائحين والمسافرين الى شمال البلاد والدول المجاورة ما يعد من أهم المكاسب الاقتصادية". وأكد الجبوري أن "إدارة المحافظة وضعت خطة، وعملت خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل جميع الطرق الرابطة بين كركوك والمحافظات المجاورة ديالى والسليمانية ونينوى وصلاح الدين وأربيل، إضافة الى تأهيل جميع الشوارع الداخلية وإكمال تأثيثها على أكمل وجه، فضلاً عن وضع حلول للشوارع الرئيسة التي تشهد اختناقات مرورية من خلال انشاء انفاق ومجسرات".





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