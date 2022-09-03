2022/09/03 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكبر سرقة في تاريخ الرواتب تستدعي تحقّق النزاهة الإتحادية مصرف الرشيد يبتز المتقاعدين والمكاتب تضاعف عمولة السحب خبير لـ (الزمان): تجاوز نسب الإستقطاع نطاق ما مسموح به جريمة يعاقب عليها القانون بغداد – الزمان فوجئ المتقاعدون بقيام مكاتب صرف الرواتب باستقطاع اربعة اضعاف عمولة السحب من رواتبهم للشهر الجاري،فيما كانوا قد تلقوا رسائل نصية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يبتز المتقاعدين والمكاتب تضاعف عمولة السحب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يبتز المتقاعدين والمكاتب تضاعف عمولة السحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).