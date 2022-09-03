2022/09/03 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمم 107 أشخاص بعد تناول الفلافل في ميسان الأعرجي: موافقة الكاظمي على علاج جرحى التظاهرات بالخارج بغداد – ابتهال العربي العمارة – علي قاسم الكعبي اكد مستشار الامن القومي ،رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن احداث تظاهرات المنطقة الخضراء قاسم الاعرجي ،انه سيستحصل موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الحالات الحرجة لجرحى التظاهرات التي تستدعي العلاج […]

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