2022/09/03 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 8 نازحين بحريق نشب داخل مخيم للآيزيديين قرب زاخو الحشد يحبط تعرّضاً وصقور الجو تدك أوكار داعش في حمرين المحافظات – مراسلو (الزمان) صدت قوة من اللواء 42 في الحشد الشعبي ، تعرضا داعشا في منطقة سيد غريب جنوب قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن […]

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