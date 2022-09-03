في مباراة مثيرة.. المان سيتي يفرّط بالفوز على مضيّفه إستون فيلا ويخرج متعادلاً

2022/09/03 | 22:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّط مانشستر سيتي في الفوز على مضيفه أستون فيلا، ليتعادل معه 1-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيرلينج هالاند هدف سيتي في الدقيقة (50)، فيما أحرز ليون بايلي هدف فيلا (74).

وبقي سيتي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء آرسنال الذي يلعب مساء غدٍ الأحد، أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر.

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