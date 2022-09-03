ممارسات أمنية لشرطة بابل تسفر عن اعتقال عشرات المطلوبين

2022/09/03 | 22:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، اعتقال عشرات المطلوبين خلال ممارسات أمنية لمفارزها.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، أن “مفارزها نفذت ٤٣ مذكرة إلقاء قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم اثنان من المطلوبين بتهمة تجارة المواد المخدرة وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات)”.

وأضافت، أن “ذلك جاء من خلال الممارسات الأمنية لمفارزها من مديريات الأقسام الميدانية في عموم قواطع المسؤولية”.

وأشارت القيادة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كافة وتوقيفهم أُصولياً”.

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