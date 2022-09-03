بالصور.. بثنائية برازيلية ريال مدريد يواصل انتصاراته ويفوز على ريال بيتيس (2-1)

2022/09/03 | 22:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.

واستفاد ريال مدريد، من الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، حيث سجلا هدفي الملكي في الدقيقتين 9 و65، بينما أحرز سيرجيو كاناليس هدف ريال بيتيس في الدقيقة 17.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الثاني.

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