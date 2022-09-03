2022/09/03 | 22:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت،عن فتح الطريق المؤدي الى نفق نفق الزيتون.وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقاه/المركز الخبري الوطني/ ، إنه “بعد الانتهاء من أعمال الصيانة من قبل دائرة المشاريع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح الطريق المؤدي الى نفق الزيتون أمام المركبات المركز الخبري الوطني.

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