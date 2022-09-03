2022/09/03 | 22:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني عقد محافظُ البصرة المهندس “أسعد عبد الأمير العيدانيّ” اجتماعاً هاماً مع الوفد الصينيّ الممثل عن شركة “شنغهاي” الصينية بحضور نائبه الأول المهندس “محمد طاهر التميميّ” ومدراء بعض الدوائر الخدميّة، للتباحث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لإنشاء محطة الفاو الحراريّة..



محافظ البصرة يعقد اجتماعاً هاماً مع كبرى الشركات الصينية المركز الخبري الوطني.

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