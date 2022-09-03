بعد تهديده بتحطيمها في متجر.. كاميرا توثق لحظة اعتقال الشرطة لموظف مطار سرق طائرة

2022/09/03 | 22:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم المسؤولون في مدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي الأمريكية تحديثًا بشأن الشخص المشتبه به في سرقة الطائرة الصغيرة والتهديد بالاصطدام بها عمدًا بأحد مراكز وول مارت التجارية المحلية.ويوافينا بيت مونتين مراسل CNN بالتفاصيل عن عملية اعتقال موظف المطار المشتبه به بالسرقة والتهديد بتحطيم تلك الطائرة.

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