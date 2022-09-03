دوي انفجارات في حقل نفطي شرقي دير الزور السورية

2022/09/03 | 22:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعدوت انفجارات عدة مساء اليوم السبت في قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا.وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، بسماع دوي الانفجارات في القاعدة تلاها تصاعد سحب الدخان من داخلها ولم يتم التأكد من طبيعة تلك الانفجارات.ولفتت إلى أنه تلا الانفجارات تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في أجواء المنطقة.





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