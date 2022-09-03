ايران تعلن تفكيك خلية تجسس تعمل لصالح اسرائيل

2022/09/03 | 22:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمال ايران، السبت 09/03/2022، عن اعتقال 12 عنصرا...

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