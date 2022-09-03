2022/09/03 | 22:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، السبت 09/03/2022،...

ظهرت المقالة حرامي المقبرة في قبضة مكافحة اجرام النجف أولاً على المسلة.

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