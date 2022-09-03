2022/09/03 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، فتح الطريق المؤدي من تقاطع الخرطوم باتجاه نفق الزيتون أمام سير المركبات.وذكرت المديرية في بيان، أنه “بعد الانتهاء من أعمال الصيانة من قبل امانة بغداد دائرة المشاريع، تم فتح الطريق المؤدي من تقاطع الخرطوم ، باتجاه نفق الزيتون اما حركة وسير المركبات واصبح السير سالك”.

التالي

منذ ساعتين

قطع طريق “مهم” في بغداد

منذ 3 ساعات

هزة أرضية تضرب سوق الشيوخ

منذ 9 ساعات

استثناء كربلاء من القطع الكهربائي المبرمج

منذ 10 ساعات

بسبب الفلافل..



تسجيل اكثر من 95 حالة تسمم في ميسان

منذ 10 ساعات

تفاصيل جديدة عن نظام “الهزة” في مديرية المرور

منذ 11 ساعة

السياحة في كردستان تكشف اعداد السائحين لسنة 2022

منذ 14 ساعة

الرافدين يعلن توفير الاموال لتغطية السلف والقرض وينفي ايقافها

منذ يوم واحد

النفط والمرور تطلقان جولات تفتيشية لمحاسبة المتورطين بتهريب الكاز

منذ يوم واحد

رابط نتائج السادس الابتدائي – الدور الثاني لتربية بغداد الكرخ الأولى

منذ يوم واحد

انطلاق تظاهرة في ساحة النسور ببغداد للمطالبة بإنهاء الفساد والمحاصصة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح طريق حيوي وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح طريق حيوي وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).