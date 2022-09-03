اعتقال أميركي حلق بطائرة وهدد بتحطيمها في متجر

2022/09/03 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سلطات ولاية مسيسيبي الأميركية، السبت، إن رجلا سرق طائرة وحلق بها، مهددا بصدمها بأحد محلات وولمارت الكبيرة، يواجه الآن اتهامات بالسرقة وإطلاق تهديدات إرهابية.

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