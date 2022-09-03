الاعلام الامني: تدمير وكر للإرهابيين والعثور على كدس عتاد في كركوك

2022/09/03 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن تدمير وكر للارهابيين والعثور على كدس عتاد في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك واصلت واجباتها ضمن المرحلة السادسة في عملية إلارادة الصلبة ضمن قاطع المسؤولية، وقد تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين والعثور على ١٢ عبوة ناسفة وقذفتي مدفع و٤ قنابر هاون ٦٠ ملم ومسطرتي تفجير العبوات".

واضافت انه "تم تفجير ٥ عبوات ناسفة تحت السيطرة".

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