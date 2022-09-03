مصدر يكشف عن نية الكاظمي لعقد اجتماع جديد للقوى السياسية

2022/09/03 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن وجود نية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن عقد اجتماع للقوى السياسية كافة للخروج من الأزمة السياسية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعمل على عقد اجتماع للقوى السياسية العراقية كافة من اجل ايجاد حلول للازمة السياسية يوم الاثنين المقبل".وأضاف ان "الاجتماع مهدد بالإلغاء او التاجيل كما حصل سابقا اذا ما قاطعته بعض القوى السياسية وعلى راسها التيار الصدري".

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